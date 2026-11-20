日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之將離任，外交部長林佳龍今天邀請片山和之參觀台北賓館，感謝片山和之任內積極協助推動台日關係，也期盼往後台日持續強化各領域合作，共同守護印太區域的和平、穩定與繁榮。

片山和之即將離任，外交部晚間透過新聞稿表示，林佳龍今天邀請片山和之參觀台北賓館，感謝片山和之任內積極協助推動台日關係，也致贈台灣著名國產威士忌作為送別禮，期許台日情誼如經歲月淬鍊的美酒，愈發醇厚。

林佳龍提到，片山和之自2023年11月就任以來，台日人員互訪全面復甦，國會交流更屢創新高，包括前首相石破茂及現任首相高市早苗等多位重量級要員均曾以國會議員身分來台訪問，同時台積電等企業持續擴大在日投資布局，進一步強化台日供應鏈韌性，去年大阪世博期間「TECH WORLD」，台灣館的盛大展出也吸引約110萬人次參觀，讓世界更加看見台灣。

2024年花蓮強震，林佳龍說，片山和之當時號召在台日本僑民走訪花蓮，以實際行動支援災後復興，展現台日「患難見真情」的深厚情誼。

林佳龍強調，台日共享自由、民主、法治及人權等普世價值，且同處第一島鏈關鍵位置，彼此互為重要夥伴與珍貴友人，期盼今後雙方持續強化各領域合作，共同守護印太區域的和平、穩定與繁榮。

片山和之則分享，1986年就讀美國哈佛大學時曾以台灣民主化為題撰寫碩士論文，長期關注台灣發展，此次駐台3年則深感台灣在經濟及科技領域持續進步，政治上實現自由民主，社會維持長期穩定，並與日本關係友好緊密，實屬珍貴。

他說，對日本而言，台灣就是心連心的朋友，也是共同守護台海和平穩定的重要夥伴，返國後也將繼續協助推促台日關係邁步向前。