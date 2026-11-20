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人事總處：專業與主管加給調增 回溯至7月1日生效
立法院今天三讀通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，行政院人事總處表示，已將今年度軍公教專業加給（含教師學術研究加給）及主管職務加給各定額調增新台幣2000元等規定函知各主管機關，待追加預算案完成法定程序後，便會溯自7月1日生效。
行政院會今年7月通過116年軍公教調薪方案，除編入明年度中央政府總預算、預計明年1月1日生效的待遇通案調增4%之外，另還有以追加預算編列，回溯至7月1日生效的軍公教專業加給（含教師學術研究加給）及主管職務加給各定額調增2000元。立法院會今天三讀通過中央政府總預算追加預算案後，2項定額調增將能回溯發放。
人事總處晚間透過新聞稿表示，行政院已將定額調增的相關規定函知各主管機關轉知所屬機關學校，待追加預算案奉總統公布完成法定程序後，將溯自今年7月1日生效，且已要求各機關學校循行政程序儘速完成後續調待補發作業。
人事總處指出，定額調增的相關規定已同步公告人事總處全球資訊網，供各機關查閱使用。
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