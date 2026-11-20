立法院6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修法，調高老農津貼至每月1.5萬元。府院今天決定不副署，行政院發言人李慧芝表示，立法院未考量財政資源配置，也涉及行政院形成施政計畫及提出預算的憲政權限，行政院必須依憲法賦予的權責，維護權力分立及憲政秩序。

李慧芝指出，本次老農津貼暫行條例部分條文修法案有三大問題，首先大幅增加政府財政負擔：每年額外增加約320億元支出，不僅加重政府長期財政負擔，也可能排擠其他農業建設及農民支持措施，壓縮農業資源配置空間，不利整體農業發展及農民權益保障。

其次，未依預算法第91條及財政紀律法第5條規定，正式徵詢行政院意見；同時違反憲政權力分立，修法涉及行政院形成施政計畫及提出預算的憲法權限，侵害行政權的憲政職權，有違權力分立原則。

因此，李慧芝說，卓榮泰決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修法不予副署，並將另以合妥方式保障老年農民權益。

李慧芝說，行政院在全面檢討老農津貼、國民年金及各項社福津貼後，已提出一套整體的社福政策提升規畫，包括老年農民福利津貼暫行條例及國民年金法修正草案，以及在行政院院會通過衛福部規畫的「六大社福津貼調增方案」。

其中老農津貼部分，李慧芝指出，已經在現有基礎上，針對財政永續、排富標準及物價調整機制等進行整體評估，提出調高到每月1萬元的完整方案。相關經費也已編入115年度追加預算案及116年度總預算案。

李慧芝強調，政府推動福利政策，始終以「不增加實質舉債」、「不排擠其他施政」及「合法合憲」三項原則為前提，兼顧照顧弱勢、保障國民生活與國家財政永續。