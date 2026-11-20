針對立法院日前三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修法，擬將老農津貼拉高至每月每人1.5萬元，行政院長卓榮泰20日決定，基於憲法賦予行政院院長之副署權，就此次修法不予副署，並將另以合妥方式保障老年農民權益。

行政院發言人李慧芝表示，政府推動福利政策，始終以「不增加實質舉債」、「不排擠其他施政」及「合法合憲」三項原則為前提，兼顧照顧弱勢、保障國民生活與國家財政永續。此次《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修法案，有三大問題：

一、大幅增加政府財政負擔：每年額外增加約320億元支出，不僅加重政府長期財政負擔，也可能排擠其他農業建設及農民支持措施，壓縮農業資源配置空間，不利整體農業發展及農民權益保障。 二、未依法定程序徵詢行政院意見：未依《預算法》第91條及《財政紀律法》第5條規定，正式徵詢行政院意見。 三、違反憲政權力分立：修法涉及行政院形成施政計畫及提出預算的憲法權限，侵害行政權的憲政職權，有違權力分立原則。

李慧芝強調，照顧農民是政府核心施政目標，透過制度化與結構性的政策改革，為農民建構從生產到退休的完整保障網。

例如在福利制度方面，政府陸續推動並完善「三保一金」，涵蓋農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險與農民退休儲金，不僅讓農民在面對職業災害與極端氣候風險時有實質防護，更透過退休儲金制度與定期依物價指數調整的老農津貼，確保農民老年生活無虞。

同時，政府也大幅調升農保生育給付與喪葬津貼，實質減輕農家負擔。而在產業發展面向，政府持續投入資源推動智慧農業、農機具補助、冷鏈物流系統建置及農產品外銷拓展，從根本提升農業競爭力與農民實質所得。

行政院基於照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政等原則，在全面檢討老農津貼、國民年金及各項社福津貼後，已提出一套整體的社福政策提升規劃，包括《老年農民福利津貼暫行條例》及《國民年金法》修正草案，以及在行政院院會通過衛福部規劃的「六大社福津貼調增方案」。

其中老農津貼部分，已經在現有基礎上，針對財政永續、排富標準及物價調整機制等進行整體評估，提出調高到每月1萬元的完整方案。相關經費也已編入「2026年度追加預算案」及「2027年度總預算案」。

李慧芝說，立法院此次修法未充分考量整體財政資源配置，也涉及行政院形成施政計畫及提出預算的憲政權限，行政院必須依據憲法賦予的權責，維護權力分立及憲政秩序，同時持續透過合法、合宜且具財政永續性的政策，落實對老年農民的照顧。