立法院於11月6日三讀通過老農津貼修法，總統府今發函立法院，表明行政院不副署這項法案，成為閣揆卓榮泰上任後，第10項不副署的法案。對此，民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，依據衛福部公告的今年每月最低生活費，各地早已超過1.5萬元，如此卑微的期待，賴清德總統、卓榮泰仍冷血否決，請問所有掛民進黨籍參選縣市首長的候選人：「賴總統、卓榮泰如此漠視老農，你們認同嗎？」

陳清龍表示，近年來物價飛漲，老農津貼卻長期停滯，根本無法應付生活所需。為了照顧辛苦的老農，立法院三讀通過修法，將老農津貼提高到每月1萬5000元。

陳清龍指出，遺憾的是，口口聲聲要照顧老農的民進黨，再次選擇不公布、不副署、不執行立法院三讀通過的法律，不僅再次破壞民主憲政，更是背棄辛苦的老農。

陳清龍強調，依據衛福部公告的今年每月最低生活費，各地早已超過1萬5000元。立法院通過的修法，只是給老農晚年生活最基本的保障。如此卑微的期待，賴總統、卓榮泰仍冷血否決，真是讓辛苦一輩子的老農情何以堪。請問所有掛民進黨籍參選縣市首長的候選人：賴總統、卓榮泰如此漠視老農，你們認同嗎？