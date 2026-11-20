針對立法院會20日三讀通過「2026年度中央政府總預算追加預算案」，行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰感謝立法院朝野各黨團以國家安全與人民福祉為念，透過理性對話與充分溝通，讓總計6,076億元的追加預算順利通過，這是行政與立法良性互動的展現，也是回應民意的具體行動。

李慧芝指出，此次追加預算涵蓋「穩定民生、強化國防、社福加碼、提升待遇、災後重建及啟動兒少成長津貼」等六大面向，兼顧國家安全、經濟發展與人民福祉。

她說，面對中東衝突引發的國際能源及物價波動，4,213億元穩定民生經費順利到位，將確保明年家用液化天然氣及汽、柴油價格不超過今年平均水準，並補助國內陸、海、空運業者及計程車加油折讓，同時強化台電、中油營運韌性。另透過追加預算撥補台電，亦有助於維持民生電價穩定，為民眾守住物價防線。

在國家安全方面，1,457億元國防追加預算獲得支持，將持續推動無人載具等不對稱作戰關鍵戰力建置，提升國防自主及整體防衛韌性，向國際展現台灣堅定自我防衛的決心。

在照顧國人及支持家庭方面，此次追加預算納入0至18歲兒少每人每月5,000元成長津貼的前置準備經費3億元，獲得立法院支持，相關準備作業將據以推動，讓這項「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇的重要政策依規劃期程上路，強化對家庭及兒少的支持。

李慧芝提到，此次追加預算也支持七項回溯自2026年7月1日起調升的待遇及社福津貼，包括老農津貼、國民年金及六大社會福利津貼調增，以及軍公教人員專業加給與主管職務加給各調升2,000元、包含義務役在內的第三類戰鬥部隊加給調升。另有77億元災後重建經費，均獲得國會支持。

李慧芝強調，追加預算通過後，行政院已責成各部會立即啟動相關執行作業，行政團隊也將嚴守財政紀律，確保每一分預算都用在刀口上，讓各項政策與資源盡速落實，讓國人切實感受到政府的照顧與施政成果。