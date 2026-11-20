立法院今天三讀通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，行政院發言人李慧芝轉述，閣揆卓榮泰感謝朝野各黨團以國家安全與人民福祉為念，透過理性對話與充分溝通，讓總計6076億元追加預算順利通過，這是行政與立法良性互動的展現，也是回應民意的具體行動。

李慧芝表示，這次追加預算支持7項回溯自今年7月1日起調升的待遇及社福津貼，包括老農津貼、國民年金及六大社會福利津貼調增，以及軍公教人員專業加給與主管職務加給各調升2000元、議員助理及村里長事務補助費調升、包含義務役在內的第三類戰鬥部隊加給調升，以及海巡人員各項勤務加給調升。另有77億元災後重建經費，均獲得國會支持。

同時，本次追加預算納入0至18歲兒少每人每月5000元成長津貼的前置準備經費3億元，相關準備作業將據以推動，讓「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇的重要政策依規劃期程上路，強化對家庭及兒少的支持。

同時，1457億元國防追加預算獲得支持，將持續推動無人載具等不對稱作戰關鍵戰力建置，4213億元穩定民生經費順利到位，將確保明年家用液化天然氣及汽、柴油價格不超過今年平均水準，並補助國內陸、海、空運業者及計程車加油折讓，同時強化台電、中油營運韌性。

李慧芝強調，追加預算通過後，行政院已責成各部會立即啟動相關執行作業，行政團隊也將嚴守財政紀律，確保每一分預算都用在刀口上，讓各項政策與資源儘速落實，讓國人切實感受到政府的照顧與施政成果。