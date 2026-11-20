立法院三讀普發現金2萬元，罕見「綠白合」，民眾黨投下反對票，但國民黨最終以人數優勢闖關成功。民眾黨主席黃國昌今下午表示，民眾黨重視財政紀律，也強調制度化建立非常重要；台北市長蔣萬安則說，「我尊重立法院的審議。」

蔣萬安下午與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠、北市議員林珍羽和陳宥丞合體，出席民權大橋「天際之眼」大眾騎活動。

媒體問及立法院三讀普發現金2萬元，民眾黨投下反對票。黃國昌說，民眾黨重視財政紀律，並不是反對在任何的情況之下，透過現金方式，把超徵的稅收還給人民；但是有個非常重要的事，就是制度化的建立。創黨主席柯文哲說，我們不是只有反對普發2萬元，連民進黨在沒法源基礎之下，透過編預算方式要普發1萬元，我們也反對。

黃國昌表示，真正重要的是，如果因為AI產業發展，創造更多稅收，這筆錢要如何更有智慧地運用，扶助中小企業、受到衝擊的家庭勞工。因此，制度化的建立是台灣民眾黨最核心的精神，而不是單純的去說反對普發2萬元、普發1萬元，這真的不是問題的重心。

他認為，如果只是在沒有欠缺制度的情況之下，每年不同時期去做這樣的事，事實上沒辦法達到可長可久的制度，也沒辦法很有智慧地把在AI產業發展的情況之下。透過一個好的方式，把這些超徵的稅收用在對於整個國家的發展、經濟扶助、其他弱勢產業的協助、必要的地方上面，這才是台灣民眾黨真正的立場。