立法院三讀普發現金2萬元，民進黨立委吳思瑤表示，這一次連民眾黨都看不下去，最後一刻踩煞車，投下反對票，但國民黨不顧「綠白合」依舊蠻幹到底，強行通過了；11月28日大家都有一票，投下神聖一票，向騙票政客說不，投下智慧一票，抵制政治買票。

吳思瑤指出，國民黨是司馬昭之心路人皆知，舉債3857億元來發普發現金，不是為了民生福祉，而是為了一黨之私，用人民的錢，買他們的票，預支下一代的錢，搶救國民黨選情。

吳思瑤說，這筆預計透支國庫總數高達4714億元的法案，竟然是逕付二讀的方式，跳過委員會專業審查，沒有討論直接表決，霸凌行政院，剝奪行政權，也欺凌少數黨，沒收發言權。