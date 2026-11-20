美國在台協會（AIT）處長谷立言11月10日率美方執法代表團拜會法務部調查局，雙方針對境外敵對勢力干預台灣選舉的新興態樣、經濟安全相關法制及中國跨境鎮壓等議題深入交換意見，盼透過深化情資交流，強化跨境犯罪防制及執法合作。

調查局指出，谷立言率美方重要執法機關駐台代表拜會調查局，調長局長陳白立偕同國家安全維護處、資通安全處、毒品防制處及國際事務處等主管接待，雙方就國家安全、打擊跨國犯罪及深化執法合作等議題交換意見。

谷立言表示，感謝法務部調查局對台美執法合作的協助，調查局是美國執法機關的重要夥伴，近年雙方共同打擊跨國犯罪成果豐碩。他回顧2018年初任AIT副處長時，駐台美方執法機關及人員仍相當有限，如今各重要執法機關均已派駐常駐人員，顯示台美執法合作已從過去的情資交換，逐步深化至實際案件偵辦及專業訓練等實質合作。

調查局表示，台美近年合作領域涵蓋打擊電信詐欺、跨境毒品犯罪、資安偵查、經濟安全、反恐及反武擴等議題。此次會談中，雙方也針對境外敵對勢力介選的新興手法、中國跨境鎮壓及經濟安全相關法制深入交換意見。美方並肯定台灣持續精進高科技貨品出口管制相關法制的努力，雙方期盼透過完善法制及深化情資交流，提升跨境犯罪防制與執法合作效能。

陳白立表示，面對日益複雜的國際安全情勢，包括境外敵對勢力介選、跨境鎮壓及高科技產業安全等挑戰，均有賴台美執法機關強化合作、共同因應。調查局指出，未來雙方將持續深化各面向協作，共同因應新興安全威脅，共同維護民主法治、區域安全及社會安定。