立法院會20日處理2026年中央政府追加預算，行政院編列新台幣6,076億元，三讀通過一毛未刪，包括中油增資2,338億元及撥補台電、中油1,725億元，國民黨團皆全數放行。不過，國民黨也通過主決議，要求政府於2028年1月底以前全面凍漲油價、電價。

2026追加預算，原本國民黨團、民眾黨團均提案，擬刪除中油增資案2,338億元。國民黨團經過內部討論，在院會前臨時撤案，支持追加預算6,076億元全數通過。

國民黨團也指出，針對台電、中油的追加預算「有條件放行」，因此另外三讀通過主決議，要求政府於2028年1月底前，應全面凍漲油、電價。其中，油價不應高於2026年油價；電價部分，住宅用電每月500度以下，及小商家每月用電1,500度以下之民生用電價格，皆應予以凍漲。

立院三讀通過2026年度中央政府總預算追加預算案，歲入部分原列追加預算數828億元，全部照列；歲出部分原列追加預算數6,076億3,232萬6,000元，全部照列；融費財源調度部分，原列債務的舉借追加預算數2,085億5,,411萬6,000元，也全部照列。

追加預算歲出6,076億元，其中最大宗為中油增資案2,338億元3,400萬元，其次是因應中東衝突與民生安定措施經費1,874.8億元，用途包括補助中油汽柴油、天然氣價格凍漲和緩漲經費1,014億元，補貼中油與台塑家用液化石油氣凍緩漲84億元，補貼台電凍漲711元經費。

另外三讀通過的追加預算案，包含調增老年農民福利津貼、國民年金與六大社會福利津貼需經費215億元，調增軍公教人員專業加給及主管職務加給，以及強化國防1,457億元。

老年農民福利津貼部分，日前修法，立院三讀通過每月1.5萬元版本，而非行政院原本提案的調高到每月1萬元方案。因此預算部分雖然通過了，但仍缺法源依據。今日為行政院針對日前老農津貼修法，表達覆議否決的最後期限，尚待行政院給出最後答案。