翡翠水庫、故宮評估設置光電板，在九合一選戰最後關頭成為各政黨與候選人之間的攻防焦點。回顧2016蔡政府上任後，時任行政院長的林全即核定推動「太陽光電2年推動計畫」，盤點可用的屋頂、地面等可設置地點，包含「中央公有屋頂」及水庫等，授權經濟部擔任單一窗口，全力推動設置光電設施。

回顧2016年1月蔡英文當選第14任總統，競選時強調以「非核家園」與「能源轉型」為主軸的能源政策，喊出在2025年達到燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%的「532」發電配比，並規劃要達到太陽光電裝置容量率20百萬瓩、離岸風電5.7百萬瓩以上的目標，並帶動相關產業與供應鏈發展。

蔡政府在2016年5月上任後，林全內閣在6月13日便召開行政院「太陽光電政策與產業研商會議」，此後在同年7到8月間密集召開5次會議，邀集各部會及相關單位研商，敲定「太陽光電2年推動計畫」，集中政府資源聚焦太陽光電設置推動，透過各部會策略與措施的規劃，以期在2016年7月到2018年6月達成1.52百萬瓩的推動目標。經濟部並喊出創造投資額912億元、9120人就業機會的目標。

這項計畫在當年9月8日在行政院會由時任經濟部能源局長林全能報告，林全拍板。根據計畫，由經濟部成立太陽光電單一窗口，專責推動2年太陽光電設置，並由行政院能源及減碳辦公室協助跨部會協調，帶動各部會研擬「屋頂型」與「地面型」光電的設置。

根據經濟部計畫，屋頂型光電四大主軸，包括中央公有設施、工廠、農業設施及住家、商用與縣市公有設施等地點，以2年設置1055千瓩為目標。

其中針對中央所屬機關、學校、國營企業、行政法人、農田水利會等，在各縣市擁有面積廣大的屋頂，包括交通部鐵路局、公路總局、高公局、國防部、農委會、教育部各高中大學及各國營企業等，由國發會統籌盤點各單位機關公有屋頂可用面積，由各部會招標，並指派專責窗口管考，透過招標將屋頂出租給廠商，由廠商負責設置和20年的維運。

地面型光電同樣針對四大主軸，包括鹽業用地，嚴重地層下陷地區，水庫、滯洪池、埤塘和魚塭等水域空間，以及已封存的掩埋場等，以兩年465千瓩為目標。在這項計畫下，由經濟部、農委會在2016年9月底前盤點水域範圍設置太陽光電的空間與可設容量，並由經濟部推動水域光電示範試驗，並結合縣市政府，推動滯洪池、水庫、埤塘、魚塭進行大規模設設置。

當時林全在聽取經濟部報告後，裁示請經濟部設立單一窗口，協助排除相關障礙、加速行政流程，由能源辦積極協助跨部會整合及後續管考，全力推動太陽能光電的布建。在這項短期計畫的啟動下，開啟蔡政府任內一連串光電政策，不過蔡英文執政後期，承認綠電難以達到目標，外商也對能源穩定供應抱持質疑，但農地、水庫、山坡地光電選址問題，以及地方利益分配與弊案等問題，尤其以在歷次選舉中，多次成為社會各方爭議的焦點。