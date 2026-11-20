國民黨立院黨團提出普發兩萬元特別條例，立法院會今日三讀通過，因包括民進黨各縣市候選人等13位立委未投票，導致即便民眾黨團也投反對票，仍不敵國民黨團票數。對此，民眾黨立院黨團總召陳清龍指出，身兼民進黨主席的賴清德總統，日前才批評普發二萬元將「債留子孫」，民進黨立委卻當耳旁風，賴總統可以接受自家立委擺爛？

陳清龍表示，今天上午，民眾黨團已對外清楚說明，今天的紅包，不能成為下一代的帳單。不反對AI紅利全民共享，但必須堅守財政紀律、不舉債，也必須透過法制化的方式進行。黨團也同步提出「預算法」修法，將普發現金的啟動程序制度化，因此，對於普發現金2萬的特別條例，民眾黨團8位委員一致投下反對票，除了堅守財政紀律，更是對下一代的年輕朋友負起責任。

陳清龍說，令人匪夷所思的是，賴總統日前才批評普發現金二萬將「債留子孫」，呼籲不要一意孤行、強行通過；但總統講的話，民進黨立委顯然充耳不聞、當成耳邊風，包含沈伯洋、蘇巧慧、蔡易餘、賴瑞隆、陳素月、何欣純、陳瑩、劉建國、陳亭妃、王美惠、林月琴、王定宇、楊曜等13位民進黨立委，根本沒進場投票。

陳清龍指出，若這13名民進黨立委進場投反對票，早就可以擋下這部賴總統口中「債留子孫」的修法。今天上午，民進黨團幹部還感謝民眾黨團起義來歸，結果這13名立委寧願當薪水小偷，也不願做好自己的工作，真的是沒用的51席。請問民進黨是用嘴巴捍衛財政紀律？賴總統可以接受自家立委擺爛嗎？