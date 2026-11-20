光電板蓋在水庫的爭議尚未平息，就連故宮也被問到是否可做為設置光電板的場域。追根究柢，問題出在經濟部為達綠能政策目標展開「無差別」式的盤點，經濟部雖強調「只是盤點，不是強制設置」，然而，此種急迫感已傳遞到各機關。但與其追趕一再跳票的綠能目標，不如重新檢視目標的合理性。

還原故宮事件始末，能源署是在今年5月27日發文，請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因，故宮也在內。而故宮早在6月10日就已回覆經濟部能源署，表明基於文化資產身分不設置光電板。經濟部能源署卻要求進一步說明具體原因，故宮因此又在11月12日發函台北市文化局，徵詢文資主管機關的法規意見，以便完整回覆能源署。也就是說，故宮是拉著北市文化局一起阻擋設置光電板，反映公務員的無奈。經濟部事後可以說只是調查，沒有強制要求，但在行政體系裡，為了政策目標達標往往就是執行單位的壓力來源。

這要追溯至蔡英文2016年上任總統後提出能源轉型，宣示2025年再生能源發電占比達到20%。然而，去年實際占比只有13.3%，距離原定目標有相當差距。經濟部長龔明鑫今年10月也表示，目前預計朝2029年達成20%的方向努力，意即將較原定時程至少延後四年。

十年前訂的目標，本來就過於畫大餅，應該視現況調整。人民並非全面反對再生能源，也不是反對光電發展，而是要求有所取捨。光電板不能設在不該設或不符效益的地方，例如水庫涉及人民的飲水安全，例如故宮這類承載歷史記憶的文化資產，這些場域能否設置光電板本來就應該有更嚴格的門檻。

當然，屋頂型光電相較於大面積開發地面或水域，確實有較低的環境衝擊，政府優先推動公有建築屋頂並非沒有道理。但即使如此，也應先從結構安全、使用需求及景觀條件適合的大型建築著手。

更何況，光電板不是裝上去就一勞永逸。先前幾次颱風過後，部分光電設施受損，破裂板片散落現場的景象，至今仍讓人記憶猶新。光電板的耐候性、維修責任、汰換成本，以及廢棄後的回收處理，都必須納入政策評估。政府不能只計算裝設容量與發電占比，卻把後續維護及環境風險留給地方和人民承擔。

能源轉型不是一場追逐百分比的競賽。無論光電、風電，牽涉國家產業競爭力、電力供應穩定及能源安全，必須同時考量台灣土地有限、日照與風力條件，以及再生能源間歇性發電的特性。尤其AI產業快速發展，電力需求持續增加，如何兼顧供電穩定與能源多元，更需要完整的能源規畫。

負責執行經濟部與擔綱擘畫的國發會與其忙著盤點全國還有多少屋頂、多少水域可以裝設光電板，不如誠實檢討當初的能源政策是否符合台灣條件，並重新計算各種能源的成本、效益與風險。缺電是現實，但也別慌了手腳。