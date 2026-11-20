行政院今年提出史上最高追加預算案，國民黨立法院黨團在選前大轉彎，對中油、台電補貼與中油增資案4213億元，以及無人機預算全部放行。立法院今天二、三讀通過115年度追加預算案6076億元，一毛未刪，並通過主決議，要求賴政府2028年1月底以前全面凍漲油、電價，以確保民生無虞、穩定物價。

立法院會今天下午處理行政院115年度追加預算案，原本國民黨團、民眾黨團均提案刪除中油增資案2338億元，不過藍營院會闖關前臨時轉彎撤案。立法院朝野針對民眾黨團提案上演表決大戰，國民黨立委人在現場但未插表決卡，因此出席人數47人、贊成者8人、反對者39人，白營提案遭綠營封殺。

國民黨團宣布是「有條件放行」中油增資案，因此另外三讀通過主決議，要求賴政府於2028年1月底前，應全面凍漲油、電價，其中油價應不高於2026年油價；電價部分，包括住宅用電每月500度以下，及小商家每月用電1500度以下之民生用電價格應予凍漲，以確保民生無虞、穩定物價。

立院三讀通過115年度中央政府總預算追加預算案，歲入部分原列追加預算數828億元，全部照列；歲出部分原列追加預算數6076億3232萬6千元，全部照列；融費財源調度部分，原列債務的舉借追加預算數2085億5411萬6千元，也全部照列。

三讀通過的追加預算案，歲出規模達6076億元，其中最大宗為中油增資案2338億元，其次是因應中東衝突與民生安定措施經費1874.8億元，用途包括補助中油汽柴油、天然氣價格凍漲和緩漲經費1014億元，補貼中油與台塑家用液化石油氣凍緩漲84億元，補貼台電凍漲711元經費。

另外三讀還通過的追加預算案，還包含調增老年農民福利津貼及國民年金與六大社會福利津貼、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給等。