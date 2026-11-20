烏山頭等水庫光電議題持續延燒，立法院院會今處理國民黨團提案，要求政府立即拆除已設置於供應民生及灌溉用水水庫的光電板，未來所有涉民生用水或民生備援水源的水庫，一律禁止設置光電設施。立法院長韓國瑜裁示，本案逕付二讀後交付黨團協商。

國民黨團提案中指出，蔡英文政府推動能源轉型後，將水庫、滯洪池、埤塘及魚塭等水域空間納入太陽光電設置範圍；並批評賴卓政府為了「非核家園」神主牌，持續推動綠能政策，在土地取得受限情況下，將光電設施設置延伸至水域空間。黨團並以烏山頭、阿公店等水庫設置光電為例，質疑可能影響飲用水安全、水域生態，另援引颱風造成光電設施損壞等情形，要求重新檢討相關政策。

提案中也批評，烏山頭水庫光電爭議升高後，民進黨政府將責任「甩鍋」前朝；並主張相關單位至今無法證明水庫設置光電板後不會汙染水質，要求政府向高雄、台南民眾道歉，立即拆除供應民生及灌溉用水水庫的既有光電板。

國民黨立委謝龍介大體討論時表示，民生及灌溉用水安全應以嚴謹態度面對，並重申若無法處理烏山頭水庫光電板問題，願接受民眾罷免，甚至主動辭職，為的就是要向台南市民保證飲用水安全。

民眾黨立委邱慧洳表示，政府原訂2025年再生能源發電比例達20%，目前僅13.5%；她並質疑水庫設置光電板可能帶來重金屬、微塑膠粒子及水質、生態汙染疑慮，反對在水庫設置光電。

民進黨立委陳培瑜則表示，科學數據已說明「水庫光電水質無虞」，再生能源也是產業需求；她也指出，韓國瑜任高雄市長期間曾核准阿公店水庫水面光電籌設許可，呼籲回歸科學討論。

韓國瑜表示，本案依黨團共識逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。