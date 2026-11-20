國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午表示，因應股市崩跌、百工百業蕭條，今年稅收超收1兆元，應還稅於民4600億元，全民普發2萬元，盼各黨支持。此外國民黨支持1800億元補貼以凍漲油電，有條件同意增資中油2300億元，2028年1月31日以前，凍漲用電數在1500度以下的店家或民生用電的電價、油價。

立法院會今下午處理今年度中央政府追加預算案、國民黨團提出的普發現金2萬元法案等，國民黨團會前舉行記者會說明立場。

傅崐萁說，民進黨政府握國家龐大的機器跟資源，卻讓台灣股市跌到3萬6千點，崩了約1萬4千點，在經濟成熟、高科技的國家裡情何以堪？各產業更是受到重創，小資族、菜籃族、基層百姓接下來要如何過生活？民進黨政府至今沒有正確有效的方法，能讓台灣經濟回穩。

傅崐萁表示，因應嚴重的股市崩跌，加上民進黨的國安基金並未做好防衛工作，讓台灣經濟動盪，要正式把稅收超收的1兆元，普發2萬元給全國國人，希望能得到各黨支持，順利三讀通過。也希望國人能看清楚，到底誰關心基層老百姓？到底誰握有國家的資源，有沒有關心民間疾苦？

傅崐萁說，稅收超收1兆元，應還稅於民4600億元，全民普發2萬元。他接著用閩南語說，大家要看清楚，到底是誰反對還稅於民、普發2萬元。他也呼籲，民進黨政府不要再把超收的錢扣起來，不還給老百姓，且百工百業都在哀嚎，需要擴大內需、振興產業、刺激消費，讓百工百業恢復元氣，必須要有這4600億元，最低的5倍乘數效果就是2兆3千億，讓全國活起來、動起來，台灣基層百姓要自救。

傅崐萁也說，民進黨要脅國人，如果1800億補貼油電不通過，就要漲電價和油價，另還有增資中油2300億，如果沒有通過的話，就要漲油價、電價。所以苦民所苦、急民所急，全國百姓面對台灣經濟重創，不希望民進黨政府再火上澆油，因應國人在基層的呼喊，不能讓油價跟電價上漲，國民黨支持1800億元補貼，持續凍漲。

傅崐萁表示，至於增資中油2300億元，國民黨是有條件同意，必須在2028年1月31日以前，對於用電數在1500度以下的小店家或民生用電，不可漲電價、油價，國民黨才同意支持補貼及增資中油。

傅崐萁指出，此刻台灣經濟受到嚴峻挑戰，必須讓基層庶民保有最生存的最基本權利，國民黨負責任的針對搶救國內的百工百業以及基層的小店家、百姓，做了以上的決定。

傅崐萁說，台灣飲水、民生用水的蓄水庫，不能任由民進黨踐踏，再裝光電板，今天會正式交給院方決定，決定要拆掉所有的光電板，讓國人能有飲水的安全。