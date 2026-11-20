面對中國威脅，外交部次長吳志中近日透過專訪表示，兩岸語言相通，中國的資訊操弄及混合戰確實帶來一定程度影響，但台灣憑藉蓬勃發展的民主制度、經濟實力及社會韌性，持續抵禦威權威脅，證明民主自由與經濟發展可以並存。

外交部今天透過新聞稿指出，吳志中日前接受無國界記者組織（RSF）專訪，內容於18日露出。

針對中國對台野心，吳志中指出，中國國家主席習近平企圖重塑二戰後的國際秩序，並取代美國成為世界領導者，其領土擴張企圖不僅針對台灣，也涉及周邊海域及國家，也由於武力侵台將對全球經濟及現代生活造成災難性衝擊，因此北京傾向透過外交孤立及各種施壓手段，企圖迫使台灣自行屈服。

吳志中強調，面對中國威脅，台灣展現高度韌性，經濟持續成長，人均GDP已超越日本及韓國，台灣也規劃在國防預算獲得通過後，投入約300億美元強化防衛能力，且在經貿及科技方面，台灣已是美國第4大、日本第3大貿易夥伴，並在全球半導體及人工智慧供應鏈中占有關鍵地位。

他表示，台灣已從「台灣製造」（Made in Taiwan）邁向「與台灣共同製造」（Made with Taiwan），與全球經濟及供應鏈的連結日益緊密。

吳志中指出，台灣每天承受約300萬次網路攻擊，且因兩岸語言相通，中國的資訊操弄及混合戰確實帶來一定程度影響，但台灣憑藉蓬勃發展的民主制度、經濟實力及社會韌性，持續抵禦威權威脅，不僅證明民主自由與經濟發展可以並存，也為華語世界提供不同的發展典範，展現自由民主的普世價值。

談到台法雙邊關係，吳志中則說，台法關係相較10年前已更加緊密，雙邊合作也日益深化，目前台北設有法國文化協會及2所法國學校，加上台灣重要科技企業宣布赴法投資，顯示台法在各領域的合作持續發展。

對於法國部分政治人物有關「台灣屬於中國」的言論，吳志中指出，歷史事實可說明台灣從未受中華人民共和國管轄，且台灣已是主權獨立國家，無須另行宣布獨立，呼籲國際社會切勿接受北京論述，避免重蹈香港的覆轍。