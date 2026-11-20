法國國民議會副議長蒲韻珼率領國會議員暨電信監管機關聯合訪問團訪台。

總統賴清德今天接見訪團時表示，近年從歐洲到台海，海底電纜屢遭蓄意破壞，期盼台法深化海底電纜防護與風險管理合作，聯手打造更具韌性的國際海纜安全命脈。

賴總統表示，蒲韻珼（Marie-Agnès Poussier-Winsback）率領國會議員與電信監管機關代表共同來訪，不僅展現台法深厚情誼，也將為雙方合作拓展新的契機。

賴總統提到，今年4月因中國施壓第三國取消專機飛航許可，他一度暫緩訪問友邦史瓦帝尼，特別感謝法國國民議會友台小組副主席馬堤諾（ÉricMartineau）、法國國民議會外交委員會書記游蘇法（Estelle Youssouffa）及國會友人的聲援，支持台灣與世界自由往來。

賴總統也感謝法國國會及政府以具體行動支持台灣，包括本月在巴黎舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，重申反對以武力或脅迫片面改變現狀，支持台灣有意義參與國際組織。

總統說，台灣會持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，與民主夥伴共同守護印太的和平穩定。

賴總統指出，守護和平也包括確保關鍵基礎設施安全，近年從歐洲到台海，海底電纜屢遭蓄意破壞。台灣已提出國際海底電纜風險管理倡議，獲得許多歐洲國家國會議員連署響應，共同守護通訊與能源傳輸的命脈；期盼在訪團支持下，促成台法深化海底電纜防護與風險管理合作，聯手打造更具韌性的國際海纜安全命脈。

他表示，法國是台灣在歐盟第三大貿易夥伴，雙方從半導體、電動車、再生能源到太空科技，合作持續深化，盼未來透過制度化合作促進雙向投資與研發，共同打造更安全、穩固的民主供應鏈。

總統說，台灣希望與法國在科技以及民主經驗上，建構更緊密的夥伴關係；持續以行動，守護彼此珍視的自由、民主與人權價值，為兩國開創更繁榮的未來。

蒲韻珼致詞表示，法國支持區域和平，並透過G7、歐盟等多邊架構，持續表達反對以武力或脅迫改變台海現狀的立場。

她指出，台法透過國會及官方交流，在對抗假訊息、提升經濟韌性等領域取得具體合作成果。法國過去也對台灣國防有所貢獻，包括出售6艘拉法葉艦及60多架幻象戰機。

蒲韻珼表示，法國希望進一步加強與台灣的經濟、科技、文化及教育合作，歡迎更多台灣企業赴法投資，也期待雙方深化科研、新創及城市交流。