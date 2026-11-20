連「故宮」等級的歷史建築、國寶保存重地、國家門面的地方，都被經濟部問詢要不要裝光電板，輿論譁然。經濟部次長賴建信今日表示，徵詢安裝太陽光電的公文只是普查作業，沒有強制要求，故宮也已澄清沒有要裝設光電板。

賴建信今日出席立法院國民黨團大會，爭取國民黨支持增資及撥補中油台電的追加預算案。

賴建信受訪時表示，媒體報導故宮設置光電板一事，故宮已正式澄清目前並未設置，經濟部發函徵詢是進行太陽光電普查，並非要求故宮設置光電板。歐洲商會也說，風電及光電若能搭配電網及儲能設施，可以增加能源供應韌性。

經濟部還原光電板普查公文，寫的是請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因，「文化資產」、「建物老舊」、「整建計畫」、「安全疑慮」、「住商混合」、「合署辦公室」及「屋頂面積過小」等情形均一律排除，非屬文資的建物及停車場，則由各機關視結構安全、使用需求及景觀協調評估。賴建信說，文化資產的部分已提醒特別注意。

國民黨立委質疑，故宮等古蹟本來不應該被列入普查範圍，但艋舺龍山寺、西門紅樓小八角樓卻都裝了光電板。賴建信表示，包括屋頂型、地面型、水庫型的太陽光電，都經過普查，也徵詢過專業評估意見，因此像艋舺龍山寺、西門紅樓小八角樓等裝置光電板場域，都是按照專業評估進行設置。