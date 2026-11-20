民眾黨立法院黨團今天對於115年度追加預算表示，將全數刪除中油增資預算，中油、台電撥補預算則本於照顧民生與顧及物價穩定性，改以主決議要求明年第一季凍漲電價。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會5日初審通過民國115年度中央政府總預算追加預算案，但經濟部編列撥補中油新台幣1014億3100萬元、台電711億400萬元，以及中油增資2338億3400萬元經費，都遭保留。立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野仍未能達成共識。

民眾黨立法院黨團今天上午接受媒體聯訪，黨團幹事長洪毓祥表示，經黨團一致討論，將全數刪除中油增資；中油台電撥補，則本於照顧民生與物價穩定性，改成以主決議，要求把政策性撥補與經營績效分開，並限定明年第一季凍漲電價。

洪毓祥說明，民眾黨團對於照顧民生、穩定物價的撥補，只要政府提出合理計算與補貼內容，就會本於照顧民生物價基礎，予以通過。

洪毓祥說，不過民眾黨團在其中有幾項要求，首先台電直至昨天都還未針對711億元撥補金額，提供詳細資料，直到今天早上才勉強提出一個表格，對比於中油多次溝通與詳細計算，希望台電未來應盡快提供資料。

其次，洪毓祥表示，民眾黨也關切，撥補之後是否就能對明年第一季電價、桶裝瓦斯與油價予以凍漲。

洪毓祥指出，民眾黨團認為，虧損是政府在能源配比結構的重大錯誤導致。台灣超過50%是天然氣發電，採購成本變動使中油台電面臨巨大財務壓力，若此根本性結構無法解決，就只會陷入無限撥補、無限增資的循環。

第三，洪毓祥說，在中油、台電報告中，應該忠實呈現，經營績效與政策撥補金額，並明確列出虧損原因，說清楚經費用途、未來財務改善等，以了解投入經費是否達成長遠結構性改變。

第四，洪毓祥表示，中油宣稱增資後可以改善財務結構與負債比，有助於海外貸款與優惠，不禁使人聯想，中油是否會在增資使海外信用良好後，進行已被證實不具成本效益的美國阿拉斯加天然氣採購投資，因此黨團對增資案有高度疑慮。