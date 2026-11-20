美國總統川普、中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭在APEC期間舉行三方會晤，談到核武管制、伊朗及俄烏戰爭等議題。民進黨立院黨團副幹事長陳冠廷今表示，這次會晤象徵意義大於實質成果，會後宣言聚焦核武風險、能源供應與聯合國改革，並未改變印太安全架構，台灣不需過度解讀。

陳冠廷表示，後續有3點值得留意。首先，若三方對話逐漸走向常態化，北京是否持續以「核心利益」、「不干涉內政」等論述，試圖把台灣議題納入大國協商框架，值得持續觀察。

陳冠廷指出，其次，應觀察美方後續實際作為，包括對台軍售核准進度，以及對台政策的公開表述是否維持一貫。

第三則是美國與印太盟友的會後協調。陳冠廷表示，川普在會後隨即與日本首相通話說明，他認為這是正面訊號。

陳冠廷表示，對台灣而言，最重要的仍是持續強化自我防衛能力，特別是自產、自研能力，並與美方及理念相近國家保持緊密溝通，以自身實力與可信賴的夥伴關係，維持台海和平穩定現狀。