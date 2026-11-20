針對國民黨立院黨團所提出的普發現金兩萬元，民眾黨團表示反對，遭質疑此次與民進黨主張相同是「綠白合」。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，沒有所謂的綠白合、藍白合，要求普發現金法制化不只是國民黨，對於民進黨政府明年要普發現金一萬塊也是一樣的態度。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨是一個堅守理性、務實科學的政黨，不反對全民共享AI紅利，也支持還稅民，但有幾個前提：一定要堅守財政紀律、不舉債，此外要符合預算法規定，完備法制化的程序。

陳清龍指出，因此民眾黨也在立法院提出預算法修正案，期待普發現金透過預算法的修正，完成法制化的程序，而不只是執政者一時來的恩惠，「不能讓現在的紅包成為年輕一代未來的帳單」，這對年輕世代不公平、不負責。預算法第83條有關特別條例的規定非常嚴謹，不應輕易打破，也不應使特別條例常態化，所以民眾黨堅守財政紀律。

洪毓祥則表示，要求普發現金法制化不只是國民黨，對於民進黨政府明年要普發現金一萬塊也是一樣的態度，如果沒有法制化，隨便普發一萬、兩萬，那發個1萬6800也可以啊。

洪毓祥指出，其次，沒有所謂的綠白合、藍白合，在野合作共同的目標就是唾棄民進黨的執政，但在立法院，黨團有自己各黨團的立場跟判斷，因此不見得每一個法案的決定或思考都一定是跟國民黨一樣，也不見得跟民進黨不同。