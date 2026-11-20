選戰倒數8天，台北市文化局長蔡詩萍昨發布故宮詢問設置太陽光電設備訊息，引發故宮不滿並要求撤文、道歉。經濟部能源署昨指出，只要工法得當，古蹟場域亦可與綠能共存，例如艋舺龍山寺的行政大樓外牆、西門紅樓「小八角樓」；蔡詩萍今錄影片回應，龍山寺光電板設施是行政大樓非古蹟，小八角樓非紅樓主要建築本體。

蔡詩萍上午在臉書發文，3點回應經濟部能源署。他首先指出，所謂的龍山寺光電板議題，請看自由時報當時報導的照片，蔣萬安市長確實出席了典禮，但他指向的光電板大樓，很明確不是古蹟建築本體，是古蹟旁的行政大樓。

蔡詩萍再說，所謂古蹟「紅樓」旁的古蹟附屬設施「小八角樓」，就是一棟5米×5米的極小單位，且4塊光電板裝在頂部隱密處，不影響視覺，更要強調並非「紅樓」的古蹟本體建築喔。我們之所以會同意這2個案子，充分說明了，北市府也好，文化局也罷，並不排斥光電板發電，且會樂於在不影響古蹟的前提下，配合能源的多樣化發展。

他直言，但目前爭議的故宮光電板計畫，卻是在古蹟建築本體，即正館；還有文化景觀故宮園區內，要加裝光電板發電施設，若允許，必然遮蔽文資建物的外觀。

蔡詩萍表示，三是經濟部能源署一再解釋，並非要求故宮非做不可，只是普查，但有趣的是，若經濟部明明知道文資身分的建物可以豁免，為何還要行文故宮？「迫使」故宮必須行文台北市文化局，以求個說法？