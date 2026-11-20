國民黨團提案普發現金新台幣2萬元，力拚今天立法院會闖關三讀。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表達反對立場，他說，應先完備法制化，不能讓現在的紅包變成下一代的帳單；但民眾黨團尚未表態將如何投票。

明年度中央政府總預算案納入「AI紅利全民共享」普發現金1萬元，目前仍在立法院審議中；國民黨團則提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，提案普發現金2萬元，力拚今天在立法院會闖關三讀。

因朝野對此案遲遲無法取得共識，立法院長韓國瑜在今天上午為此召集黨團協商，仍然破局，交由院會處理。

民眾黨團在院會開會前接受媒體聯訪，陳清龍表示，民眾黨堅守理性、務實、科學，不反對全民共享AI紅利，也支持還稅於民，但是有幾個前提。第一，一定要堅守財政紀律，第二是不舉債，第三要符合預算法規定、完備法制化程序，這些是民眾黨團的基本要求。

陳清龍說，為此民眾黨團已經提出預算法修正案，期待透過預算法修正，完成普發現金的法制化程序，而非執政者一時恩惠來發放。

陳清龍說，不能讓今天的紅包變成下一代的帳單，這是民眾黨團要負的責任，否則是對年輕世代不公平、不負責的，預算法中關於特別條例的規定非常嚴謹，民眾黨團認為不應該輕易打破，也不應該讓特別條例常態化。

陳清龍說，國家是所有人民的國家，民眾黨團主張財政紀律法制化、還稅於民必須合憲，因此對普發現金，強調完備法制化再談。

不過面對媒體追問院會若表決此案，民眾黨團會投反對或棄權，陳清龍僅表示，自己在協商時已表達過反對立場，屆時民眾黨會有一致性表達。

民眾黨團幹事長洪毓祥則再次強調法制化重要性表示，面對明年行政院擬普發現金，民眾黨團也會要求法制化；如果沒有完成法制化，一樣會反對。