立法院長韓國瑜今天再度召集朝野協商今年度追加預算案，包括其中備受關注的增資中油、撥補台電與中油等預算，以及藍營所提普發現金2萬元提案。

由於立院昨天朝野協商針對中油撥補1014億3100萬元、台電撥補711億400萬元，及中油增資2338億3400萬元均無共識，經濟部長龔明鑫今天一早特別帶領台電董事長曾文生及中油董事長方振仁等人在國民黨團大會前，希望向藍委說明並爭取支持。

至於國民黨所提普發現金2萬元提案，民進黨團持反對立場，民眾黨團希望透過法制化方式推動，由於民眾黨已提出「預算法」修正草案，希望讓還稅於民成為制度，而非執政黨一時的恩惠。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨不反對AI紅利全民共享，但必須符合財政紀律、不舉債，黨團經多次討論後決定反對國民黨提出的普發2萬元特別條例，因為若透過舉債普發現金，對年輕世代並不公平，也不負責任。

韓國瑜最終裁示，因無法達成共識，後續依議事規定處理。

立法院今天將處理追加預算案三讀程序，一早召集朝野黨團幹部朝野協商，民眾黨立院團總召陳清龍（左）與主計長陳淑姿（右）出席協商會議。記者潘俊宏／攝影

立法院今天將處理追加預算案三讀程序，立法院長韓國瑜一早召集朝野黨團幹部朝野協商，財政部長莊翠雲（圖）出席協商會議。記者潘俊宏／攝影