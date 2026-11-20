立法院會今處理115年度追加預算案，民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說明，經黨團討論，將全數刪除中油增資預算；至於中油、台電撥補，黨團會改為主決議，希望把政策性撥補跟經營績效分開，能夠限定明年第一季前都凍漲電價。

洪毓祥表示，追加預算主要是針對中油、台電的增資及撥補，兩個金額非常龐大，相加超過4000億元左右，民眾黨團對於照顧民生、穩定物價的撥補金額，只要提出合理計算及政策性補貼，本著於照顧會予以通過。

洪毓祥指出，台電711億元的撥補金額沒有提出詳細資料，民眾黨團已經多次發文，今早才勉強提出表格；此外，撥補通過後對於明年第一季的電價、桶裝瓦斯、油價調動是否就予以動漲，否則撥補下去，選舉過後明年又調高金額，一方面從人民口袋要錢，一方面從國庫拿錢。

洪毓祥說，其次，政府在能源配比的重大錯誤產生政策性虧損，這樣的虧損年年都在發生，尤其台灣超過50％都是天然氣發電，受到採購成本增加及變動，使得中油、台電面臨巨大財政壓力。若這個根本性結構無法解決，就會陷入無限撥補、無限增資、無限循環。

洪毓祥表示，經營績效及政策撥補應該在中油、台電報告、財務報表中呈現，因為究竟是政策還是經營不善造成虧損，中油就說不清楚究竟是建設款還是要還債，全部混為一談，這樣增資用途、財務改善、經營績效是否會受到長期結構性改變，如果沒有，只是會得到短期挹注效果。

洪毓祥指出，這樣的增資加入，對外告訴立法院可以改善負債比，有助於獲得海外融資及信用貸款的優惠，那是否透過此次增資使得國外信用良好後，拿去做美國阿拉斯加天然氣採購，這已被證實不具成本效益的投資，在中油虧損巨大的情況下，怎麼再去做阿拉斯加投資。