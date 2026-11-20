美中俄深圳高峰會結束，發表「邁向和平宣言」提出維持能源供應穩定等4項共識。旅美政治學者翁履中提醒，美國總統川普2.0對台灣社會造成的心理壓力，政府不能每次都只用一句「沒有改變」來回應。台灣必須證明，即使國際環境改變，台灣依然有能力確保自己的利益不被忽略。讓北京及各國知道，台灣不是一個只要搞定華盛頓，就可以處理掉的問題。

翁履中在臉書貼文表示，值得台灣特別注意的是，中國外交部與新華社在會後公開表示，川普向習近平表示：「美國不支持台灣獨立。」目前這項說法來自中國官方會談紀要；不過川普是否使用完全相同的措辭，以及上下文究竟為何，仍有必要等待美方確認。

他指出，即使最後美方證實川普確實說了「不支持台灣獨立」，這本身也不是美國政策的重大轉變。因為「We do not support Taiwan independence」長期以來就是華盛頓一中政策的一部分；真正具有重大政策意義的變化，反而會是美國是否改用北京一直希望華盛頓接受的「oppose Taiwan independence——反對台灣獨立」。

翁履中認為，深圳高峰會真正值得注意的，不是美國突然「站到中國和俄羅斯那邊」，而是川普政府正在把避免與中國、俄羅斯直接衝突，放到非常高的位置。他提醒，當大國開始追求彼此之間的穩定，小國與盟友就更不能把自己的安全完全建立在別人願意替自己承擔風險的假設上。

翁履中指出，川普2.0以來，他本人幾乎沒有主動給台灣多少正面的政治安全感。這種不確定性對台灣社會造成的心理壓力是真實的，但政府不能每次都只用一句「沒有改變」來回應。

因為如果台灣能提出的答案永遠只是向老百姓強調，美國對台灣的承諾維持不變，反而容易讓北京形成一個更危險的判斷：「台灣問題真正需要處理的對象只有華盛頓，只要搞定美國，台北本身沒有多少能力影響結果。」這才是台灣最不應該讓北京產生的認知。

他提醒，所以三強和平宣言對台灣最大的提醒，不是「誰會不會拋棄台灣」，也不是川普到底喜不喜歡台灣；而是當美中俄開始習慣彼此討論戰爭、核武、能源與世界秩序時，台灣必須讓所有人知道：台灣不是一個只要搞定華盛頓，就可以處理掉的問題。

翁履中強調，小國最危險的時候，有時候不是大國吵架，而是大國突然決定坐下來談。因此，台灣真正需要證明的是：即使國際環境改變，我們依然有能力確保自己的利益不被忽略。這才是政治領袖們，真正需要思考，並努力帶給人民的安全感。