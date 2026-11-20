太陽能光電板設置議題成為九合一選戰攻防點，民進黨立委林楚茵今天表示，同一塊太陽能板，平時叫淨零里程碑，一到選舉就變有毒、有罪，台北市長蔣萬安「安可你不可」的雙標嘴臉，翻臉比翻書還快。

林楚茵列舉，蔣萬安平常剪綵講得多好聽，現在全變成打臉自己的迴力鏢。2023年6月，北投洲美里屈原宮旁龍舟屋設置4.8kWh可撓式太陽能板，蔣萬安公開感謝環保局推動儲能創能，利用太陽能板讓屈原宮轉型。

林楚茵指出，2025年4月，「艋舺龍山寺」啟用90片彩色直立式太陽能板，蔣萬安親自出席啟用典禮，大讚開創國定古蹟宮廟綠能轉型的全新里程碑。今年5月，百年古蹟西門紅樓小八角樓導入太陽能板與儲能系統，台北市環保局發文宣傳，稱讓歷史文化與永續減碳共存共榮。

林楚茵說，台北市政府自己也裝光電板，市政大樓12樓北區屋頂早就設置太陽光電示範系統，市府官網還列出節能、減熱、環保等效益。台北市府自己裝光電板是「減碳政績」，別人裝的光電板就成了十惡不赦，證明蔣萬安根本不是在乎古蹟跟文化資產，只是選到沒招了，只能靠造謠抹黑光電當政治提款機。

林楚茵表示，既然蔣萬安把光電說得這麼不堪，要不要第一個派人去拆掉市政大樓的光電板？不要只有嘴上反對，身體很誠實繼續用綠電。