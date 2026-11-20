立法院今預計處理115年度中央政府總預算追加預算案，針對中油增資、撥補台電及中油等，國民黨立院黨團上午舉行黨團大會凝聚共識，經濟部次長賴建信也前往說明。面對故宮設置光電板爭議，賴建信說，過去普查作業在公文上也有提到，文化資產的部分可以加以注意，普查作業僅是普查，並未強制要求。

台北市文化局長蔡詩萍昨日下午在臉書透露曾拒絕故宮想要在園區內建築物屋頂安裝光電板，遂生相關爭議。賴建信今說，針對太陽光電的普查狀況，歐洲商會11月18日特別提到，針對於成熟、可供驗證的風電、太陽光電部分，還有搭配電網跟儲能的設施，可以增加能源供應的韌性。

賴建信表示，過去普查作業事實上針對這個案子，在公文上也有提到，文化資產的部分可以加以注意。普查作業只是普查，並沒有強制要求。

賴建信說，關於設置不管是屋頂型、地面型或是水庫型的太陽光電，經過普查，也徵詢專業評估意見。設置場域都是依法、依照專業評估來進行設置的。