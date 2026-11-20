立法院今預計處理115年度中央政府總預算追加預算案，針對中油增資、撥補台電及中油等，國民黨立院黨團今上午舉行黨團大會凝聚共識。國民黨立委賴士葆說，他個人主張，2338億中有508億是多編的，應該砍掉，撥補的都給。

本次追加預算包括中油增資2338億元。賴士葆說，他個人的意見是，整體經濟情況不好，股市大跌，按立法院預算中心意見，編2338億中有508億是多編的，他主張508億應該要砍掉。初步他知道，行政部門是可以配合的。

賴士葆表示，因為明年度預算，農曆年前一定可以審完，按相關規定，審完之後，5月可以再追加預算，如果真的不夠，5月份再編。換句話說，追加預算的部分他分成兩段，第一段是2338億減508億，放在今年；508億放明年，如果需要的話。

賴士葆指出，既然撥補了，所以油電應該要凍漲。萬一油價波動劇烈，最少明年第一季之前，油電要凍漲。對於這些賺很多錢的用電大戶，應要反映成本。他個人主張，得到還算是正面的回應。因黨團還沒有共識，所以他不能代表黨團的意見，這是他個人的主張，撥補的都給，一毛錢不砍，中油是1千多億，台電是700多億。