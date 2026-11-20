美國總統川普訪問中國深圳期間和中國國家主席習近平進行今年第3度雙邊會談。熟悉美台關係的知情人士今天表示，據了解，台灣並非這次會談的重點，「我們很清楚美國一再重申對台政策沒有改變」。

川普（Donald Trump）本週出訪亞洲，先後造訪菲律賓和中國深圳。訪問深圳期間，川普於當地時間19日出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議後，和習近平在麒麟山莊舉行約一小時的雙邊會談，這是兩人今年第3度會晤。

據新華社報導，習近平在會談上表示，在台灣議題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折；川普則稱美國不支持台獨。美方目前尚未發布會談摘要，不過川普已預告，他明天將在白宮舉行記者會。

知情人士告訴中央社記者，據了解，台灣並非這次會談的重點。中方提及的對談內容，「有可能是中國單方面放話」。「我們很清楚美國一再重申對台政策沒有改變」。

另外，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（TheGerman Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）傍晚透過電子郵件回覆記者表示，北京似乎正利用雙邊關係改善的氛圍及美中領導人之間的私交，來強化對美方在台灣議題上保持克制的期待。

她認為，習近平可能明確警告美方不得對台軍售，但這部分並未被寫入中方公開的會談摘要。

川普結束訪問深圳後，習近平也預計12月前往美國佛羅里達州參加川普主持的20國集團（G20）峰會。川習兩人頻頻會面之際，外界關注尚待川普政府批准的140億美元對台軍售案進展。

葛來儀指出，雖然這筆軍售案不太可能在G20峰會前正式通知美國國會，但外界普遍預期，部分武器將在峰會結束後不久推進，其餘部分則將於明年正式通知國會。