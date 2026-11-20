繼行政院提出全民普發一萬元，國民黨立院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發兩萬元，立法院長韓國瑜今對此召集黨團協商。然而民眾黨立院黨團表示應先完成法制化，憂心舉債表達反對，韓國瑜最終裁示，因無法達成共識，後續依議事規定處理。

據了解，由於普發現金二萬仍無法獲得民眾黨的支持，國民黨恐在28日選前也不會堅持要完成三讀。

國民黨團書記長許宇甄表示，今年截至10月底，中央稅收實徵數達2兆8579億元，較同期預算目標超出7907億元，推估全年稅收超出預算規模可望上看兆元。普發2萬元所需經費約4700多億元，相較於增加的稅收規模，應有能力支應，且不必舉債，也不會排擠其他政策預算。尤其今年上半年約七成受僱員工薪資低於平均薪資，普發2萬元有助緩解民眾生活壓力。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨支持全民共享經濟成長成果，但不能只看全國稅收增加的總額。今年截至10月底，全國稅收較去年同期增加約8500億元，其中地方政府增加約4600億元，中央僅增加約3900億元，不能將全國增加的稅收都視為中央可運用財源。

莊瑞雄質疑，中央還有國防、社福、公務人員待遇及能源穩定等政策支出，中油、台電撥補及兒少津貼等民生需求都需要財源支應，若再普發2萬元，恐排擠其他政策。他也批評，距離九合一選舉僅剩8天，在野黨此時不斷加碼發紅包，恐有選舉考量，呼籲各黨應召開財政國是會議，理性討論財政規劃。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨不反對AI紅利全民共享，但必須符合財政紀律、不舉債，並符合「預算法」規定，透過法制化方式推動。民眾黨已提出「預算法」修正草案，希望將超徵稅收啟動條件及普發現金程序法制化，讓還稅於民成為制度，而非執政黨一時的恩惠。

陳清龍指出，民眾黨團經過多次討論後，決定反對國民黨提出的普發2萬元特別條例。他強調，今天的紅包不能變成下一代的帳單，若透過舉債普發現金，對年輕世代並不公平，也不負責任。

財政部長莊翠雲表示，截至10月底，全國稅收較去年同期增加8400多億元，其中地方增加近4700億元，中央增加3900多億元；中央稅收實徵數達2兆8579億元，為全年預算數的90.3%。目前經審定、尚未規劃用途的稅計賸餘僅857億元，普發2萬元需要約4700億元，即使動用現有賸餘，仍有約3857億元資金缺口，勢必需要舉債，增加政府財政負擔。

韓國瑜最後表示，本案經各黨團及行政部門充分表達意見，仍無法達成共識，後續將依議事規定處理，宣告協商結束。