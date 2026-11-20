有媒體報導有自稱台北市長蔣萬安同學的網友，表態「我不支持蔣萬安繼續擔任台北市長」，除了高中同學昨發文反駁，不僅指蔣萬安學霸身分，還曝蔣萬安暖心一面，今又有他國中同學說，「真的有點看不下去了」，發文曝蔣萬安學生時期就對公共事務有熱忱，班上的人緣也一直很好，班版以及班群裡的綽號到現在還是班長。

昨天有蔣萬安30年的建中同學在Threads上發文，並附上蔣萬安「眼鏡男」皓呆照自證，對他被對手像恐怖情人一樣每天找碴，感到不平。還強調「我們這些中年大叔只是很忙沒那麼閒而已，而且我們一堆人只會用批踢踢跟FB，甚至沒threads帳號，大家有老有妻有小，真的沒那麼多時間」。

今又有自稱是蔣萬安師大附中國中部同學的網友發文「真的有點看不下去了」，要以國中同學的身分出來說些話。

該網友先自證身分，國一從暑期輔導的時候就是坐在蔣萬安右邊的那個，後來就因為座位而決定3年的班號，「我是第一排最後一個16，萬安是26」。

該網友說，首先說說現在很多人說甚麼為什麼國中同學都沒人出來挺蔣，一定是人緣不好，官公子哥的嬌氣，一定是靠爸，成績是假的，身高不到170等等... 看了真的覺得很必須說些什麼。

他說，畢竟不住台灣，無法評論其他事情，不過國中的事情完全有資格說。蔣萬安國中成績很少掉出前三名，但是本班有一個天才同學是永遠的第一名，所以26一直是第二名。

他也表示，蔣萬安總是同學票選出來的班長。從小就對公共事務有熱忱，在班上的人緣也一直很好，所以很受到同學的喜愛，也導致於蔣在班版以及班群裡的綽號到現在還是班長。

他指出，除了成績以外，蔣萬安以前在校內的朗誦比賽，演講比賽也都是名列前茅。班上籃球隊也是主力，運動會短跑百米金牌，游泳蛙式金牌，跳遠金牌，接力第四棒。

該網友說，蔣萬安這些成績都是實打實競爭得到的，難道這些是靠爸贏到的？ 難道這是「據一位自稱是他國中同學卻不敢說自己是誰敘述的？」爸爸把他當「提線木偶」而遙控得到的成績？