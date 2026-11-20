台北市文化局長蔡詩萍昨在臉書發布故宮詢問設置太陽光電設備訊息，故宮表達強烈不滿，稱從未提出於正館園區設置太陽能板提案，並指不實訊息要求撤文並公開道歉。民眾黨主席黃國昌今在社群平台表示，蔡詩萍做錯的是不該戳破綠色國王的新衣，除此之外，何錯之有？

黃國昌表示，蔡詩萍做錯了什麼？認識蔡詩萍非常久了，在他眼中蔡就是標準的知識份子，溫文儒雅、風度翩翩，不論在哪個位子，永遠挺直脊梁，說該講的話、做該做的事。

黃國昌指出，昨天，蔡詩萍揭露了民進黨錯誤的能源政策，已經病態到「故宮」都不放過，想在故宮設光電板，引發軒然大波。故宮、能源署趕緊出面澄清，說從未提案、只是盤點，然而，民進黨政府只要回答一個最簡單的問題：為什麼故宮會成為「被盤點、被調查」的範圍？

黃國昌說，此外，只要有基本識字能力的人都知道蔡詩萍不是在講故宮「自己」要設光電板，而是民進黨政府錯誤的能源政策，導致連故宮都被盯上，何來扭曲、哪裡不實？盡管如此，蔡詩萍依舊成為了箭靶，被鋪天蓋地的出征，彷彿犯了什麼滔天大錯。

黃國昌直言，蔡詩萍做錯的，是不該揭露近乎荒唐的病態，是不該戳破綠色的國王新衣，是不該讓民進黨感到不開心。除此之外，蔡詩萍何錯之有？公文白紙黑字清清楚楚，難道民進黨為了滿足光電業者的利益，連國家文物最重要的典藏館都可以犧牲嗎？台灣社會什麼時候變成連講真話都要再三思量？