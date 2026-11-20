亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會登場，美國總統川普也與大陸國家主席習近平展開今年第三次會面。政大國關中心研究員嚴震生指出，這次會晤雖然是在中國主場，但雙方顯然未在台灣議題上取得重大進展，美方也維持「不支持台獨」的用字，對台反倒是好消息。

嚴震生表示，兩件台灣方面擔心的問題並未出現，一是中方長期希望美國改變對台獨的態度，從「不支持」轉為「反對」，但新華社引述川普發言時，美方仍維持「不支持」的遣詞用字，顯示中共很難撼動美方說法，二是中共期待美方能支持兩岸和平統一，但這部分看來也沒有討論。

嚴震生表示，原預期ＡＰＥＣ峰會屬中國主場，中方理當更傾向向美方提出條件、決定談判方向，不過現階段沒有顯著結果，顯示美中關係仍維持脆弱穩定。

旅美學者翁履中說，面對川習會和美中俄三方峰會，國際局勢可能出現重大變化之際，賴清德總統卻忙著地方輔選，還在造勢場合玩Cosplay風格的賜劍儀式，把「水滴寶劍」交給沈伯洋。

翁履中說，台灣應該更認真思考，自己還能做什麼；台灣最需要的，不是更多政治表演，而是清楚的戰略方向。

美中俄領袖三方峰會昨在中國大陸深圳登場，行政院發言人李慧芝表示，任何有助區域風險管理與安全穩定的努力，政院都非常正面看待；我與美方密切聯繫完整掌握狀況，台灣始終秉持維持現狀、確保和平穩定立場，會持續跟國際民主友盟國家合作，共同守護區域安全。外交部和總統府至截稿前沒有進一步評論。