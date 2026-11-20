加拿大通訊社報導，加拿大總理卡尼十八日在深圳舉行記者會表示，加拿大與台灣在經濟合作協議方面已取得良好進展，希望近期完成簽署。

加拿大與台灣早在二○二五年三月便完成「貿易合作架構協議」協商，聯邦政府並於同年五月就協議內容徵詢各省政府意見。各界原以為台加很快就能簽署協議，未料卡尼去年掌政後，該協議就進入停擺狀態。

今年二月駐加拿大代表曾厚仁曾對中央社說，去年春天就已談判完成，英文、法文和中文三個版本的文本都就緒，隨時可以簽署。曾厚仁十八日說，已注意到卡尼最新說法，很歡迎有此正面發展。

卡尼此行在深圳ＡＰＥＣ峰會與中國大陸談成降低部分雙邊關稅，顯示在美國總統川普對加國發動關稅戰之際，卡尼正積極推動重新調整國際盟友關係與貿易政策。

華爾街日報報導，這次協議涉及中加八八○億美元商品貿易的一小部分。大陸同意取消價值二點八億美元的加拿大豬肉及海鮮關稅。加拿大則提供部分大陸鋼鋁關稅減免。卡尼在深圳與大陸國家主席習近平會晤後發表聲明表示：「加拿大與中國已重新調整雙邊關係，使兩國人民都能從中受益。」卡尼並指出，加拿大正在拓展海外關係，「讓我們能夠自由按照自己意願生活」。