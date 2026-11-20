本報周三獨家報導，衛福部健保署長陳亮妤疑以「媒體宣傳費」聘請專屬化妝造型師為自己化妝。陳亮妤昨出席立法院衛環委員會時，否認有專屬隨行化妝師，並強調沒有挪用公帑，媒宣費均依法公務使用。衛福部長石崇良則說，匿名檢舉內容不夠具體，已交由政風單位獨立調查，「我相信署長是嚴守分際的人」，有結果再跟大家報告。

本報接獲爆料指出，陳亮妤接任健保署長後，疑以媒體宣傳費預算聘用化妝造型師，出席公開活動時均有妝造師隨行服務，引發署內同仁不滿，向衛福部政風處檢舉，目前已成案調查。

立法院衛環委員會昨天上午九時開會，石崇良及各司署主管均準時出席，唯獨陳亮妤遲到超過五分鐘。

陳亮妤會前受訪表示，很抱歉造成紛擾，強調沒有專屬隨行化妝師，也沒有化妝師費用報公帳情形，「沒有這個人，也沒有這樣的事」，媒宣費使用均公布於網路，沒有挪用公款，會全力配合調查。

媒體追問是否因化妝耽誤行程，陳亮妤說，主要因交通因素耽誤時間，「我知道大家在等我」，請外界以公務為重。

立委王育敏質疑，陳亮妤是否將媒宣費當成私人造型費，要求衛福部盡速釐清檢舉內容及相關費用。石崇良表示，這是匿名檢舉，內容不夠具體，發生時間也不清楚，仍在調查中，已交由政風單位獨立調查，調查結果出爐後再向外界說明。