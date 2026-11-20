故宮能設置太陽光電？故宮表示，今年六月十日已回覆能源署，表達文資身分不設置光電板的立場。能源署需要具體原因，才再發文給主管機關北市府協助提供文資立場，據以回復能源署。能源署說，盤點不是強迫，調查不是提案，請勿扭曲公文、誤導社會。

台北市文化局長蔡詩萍昨在臉書發布故宮設置太陽光電設備訊息，並以ＡＩ生成圖像，故宮表達強烈不滿。

故宮指出，故宮正館為歷史建築，北院牌樓以北軸線兩側為文化景觀，有關涉及文資相關作為均須依法向台北市文化局申請，故宮從未提出於正館園區設置太陽能板的提案。蔡詩萍以毫無事實依據的說法及ＡＩ圖像，營造光電板設置於故宮屋頂的假象，嚴重誤導大眾視聽，傷害故宮正面形象。

針對文化局公布的公文，故宮表示，今年六月十日已回覆能源署，表達文資身分不設置光電板的立場。能源署需要具體原因，故需主管機關北市府協助提供文資立場。故宮秘書室十一月十二日以書函徵詢台北市文資主管機關函示意見，旨在據以回復能源署文資身份應遵守的立場。

故宮強調，自始至終，故宮從未有於正館院區設置太陽能板之想法、規畫或提案。蔡詩萍身為台北市文化資產主管機關首長，理應尊重事實、恪守專業，而非散布不實訊息。故宮嚴正要求蔡詩萍立即撤除貼文及不實ＡＩ圖像，並公開澄清道歉。

能源署表示，今年五月廿七日發文，請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因，「文化資產」、「建物老舊」、「整建計畫」、「安全疑慮」、「住商混合」、「合署辦公室」及「屋頂面積過小」等情形一律排除，非屬文資的建物及停車場，則由各機關視結構安全、使用需求及景觀協調評估。