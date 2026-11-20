立法院今天將處理國民黨團所提普發現金二萬元條例、行政院六○七六億元追加預算案，據了解，國民黨團考量選情緊繃，且近期台股下跌恐衝擊民生經濟，原要刪除的中油增資案、無人機預算等擬全數放行。賴清德總統昨指在野黨團普發二萬現金違反憲法規定，是選舉花招；台中市長盧秀燕反批，民進黨普發一萬不違憲，國民黨普發二萬就違憲，賴總統是明顯雙標。

賴總統說，政府運用ＡＩ紅利，有盈餘發給國民每人一萬現金，但立院在野黨團加碼普發二萬元，立院增加預算違反憲法規定，是選舉花招。

盧秀燕質疑，「民進黨提案普發一萬不違憲，國民黨團提案普發兩萬是違憲」，民眾可能聽不懂賴總統邏輯；她支持普發現金兩萬，今年科技紅利大爆發，政府今年超徵稅收一兆元，普發兩萬元只不過四千六百億元，占不到超收的一半，剩下五千多億元給賴總統的政府運用，這是比較公平的。

今天是大選前最後一次立法院會，預料上演法案大清倉。立法院長韓國瑜今上午先召集朝野協商，接著處理攸關普發現金二萬元議案，下午再處理行政院追加預算案。

針對追加預算案，藍白提案刪除中油增資案二三三八億元，民眾黨團提案刪除撥補台電七一一億元，立法院昨天朝野協商無共識。據了解，國民黨團態度改變，今上午將開黨團大會，擬邀中油、台電報告追加預算案，結束後將凝聚共識，初步傾向撤預算刪減案。