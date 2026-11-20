加拿大通訊社報導，加拿大總理卡尼18日在深圳舉行記者會表示，加拿大與台灣在經濟合作協議方面已取得良好進展，希望近期完成簽署。

加拿大與台灣早在2025年3月便完成「貿易合作架構協議」協商，聯邦政府並於同年5月就協議內容徵詢各省政府意見。各界原以為台加很快就能簽署協議，未料卡尼去年掌政後，該協議就進入停擺狀態。

今年2月駐加拿大代表曾厚仁曾對中央社說，去年春天就已談判完成，英文、法文和中文文本都就緒，隨時可簽署。曾厚仁18日說，已注意到卡尼最新說法。

卡尼此行在深圳APEC峰會與中國大陸談成降低部分雙邊關稅，顯示在美國總統川普對加國發動關稅戰之際，卡尼正積極推動重新調整國際盟友關係與貿易政策。