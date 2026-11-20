新一波遺產傳承新制修法來了，行政院會昨（19）日通過《民法》繼承編修正案，修正兄弟姊妹應繼分，從原本二分之一降至三分之一，配合家庭型態變化，限縮無遺囑案件的手足繼承權，預計與先前刪除手足特留分修法，同步在明年2月17日上路。

立法院今年7月三讀民法繼承編修法，刪除兄弟姊妹特留分，主要影響立有遺囑案件；針對無遺囑案件，法務部昨日再提修法，降低手足應繼分比率。

配偶與手足分產修法重

法務部說明，社會型態改變，手足關係未若以往緊密，當配偶與手足共同繼承，且被繼承人生前未立遺囑時，由雙方各分遺產二分之一，與現代社會通念不符。因此修法，當兄弟姊妹與配偶一起繼承時，手足應繼分自遺產二分之一降為三分之一。

此次也修正遺產酌給請求權，為照顧弱勢手足，明定受被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹為繼承人，因被繼承人死亡而生活陷於困難，且依遺囑未取得一、或顯不相當，可請求酌給遺產，並明定請求酌給遺產要件與程序。舉例而言，小陳與妻子美玲結婚30年，膝下無子女，父母早已過世。小陳有兩名手足，哥哥大陳長年在國外經商，與小陳夫妻極少聯絡；妹妹小芬因重度身障無法工作，長年住在安養機構，每月安養費及生活費由小陳按月資助。

小陳病逝後，留下1,200萬元遺產。若他生前「未立遺囑」，依應繼分現行規定，配偶與手足各分二分之一。美玲可分得600萬元。大陳、小芬平分剩下的二分之一，每人各得300萬元。

修法上路後，配偶應繼分三分之二、手足三分之一。美玲可分得800萬元。大陳、小芬平分剩下的三分之一，每人200萬元。

若小陳生前預立遺囑，將1,200萬全部留給美玲，因手足特留分已刪除，小芬身為重度身障，因遺囑而分文未得，導致生活陷入困難，可向法院提出「酌給遺產」。法院將衡酌情況，從遺產中撥出一筆生活費給小芬。

另外法務部也續推「貢獻制」，明定繼承人中，有對於被繼承人有療養看護、勞務、財務給付等特別貢獻，應於遺產分割時，加入該繼承人之應繼分。但法務部強調四大配套，這項制度預計較前述特留分、應繼分修法晚一年上路，即自2028年2月17日施行。

四項配套包括僅可於遺產分割時主張、須於繼承開始後五年內主張、繼承人協議優先、不溯及適用修正施行前死亡但未完成遺產分割案件。