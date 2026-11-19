外交部長林佳龍今天頒贈特種外交獎章予捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda），表彰他對台捷關係的貢獻。班達表示，台捷關係需以耐心長期耕耘，終究會開花結果。

林佳龍今天在臉書發文表示，外交部8年前頒贈睦誼外交獎章給班達，今天很開心再次代表外交部頒贈特種外交獎章，向這位始終與台灣並肩同行的老朋友致上最深敬意與感謝。

林佳龍說，這是班達第13次訪台，更帶領8位捷克眾議員同行，其中7位首次來台，持續擴大台捷國會友誼，這些眾議員今天也到場觀禮。

林佳龍提到，班達自2006年擔任友台小組主席至今，無論台捷關係如何變化，他「順境不居功，逆境堅定相挺」的態度始終如一。在班達的努力下，捷克眾議院完成修法，讓故宮文物順利赴捷克展出，並通過決議反對中國曲解聯合國大會第2758號決議。

林佳龍表示，班達在典禮上緬懷捷克前總統哈維爾（Václav Havel）及其父親瓦茨拉夫．班達（VáclavBenda），並回憶年輕時曾赴布拉格城堡，接受設立捷克駐台辦事處的指示。班達說，他只是延續兩位前輩的理念，持續推動台捷關係。

班達表示，台捷關係需要用耐心長期耕耘，終究會開花結果；以台捷直航為例，從2008年開始討論，直到2023年正式開航，如今已實現每週7班、天天直飛。班達也說，他深深體會到兩國關係能長遠發展，是奠基在跨黨派的共同立場。

林佳龍感謝班達，無論順境或逆境，始終與台灣站在一起。