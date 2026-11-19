法國國民議會副議長蒲韻珼率領跨黨派國會訪問團訪台。外交部長林佳龍今天表示，蒲韻珼是近10年訪台層級最高的法國國民議會議員，展現對台重視。蒲韻珼說，訪團盼台法在文化交流基礎上拓展經貿合作。

林佳龍今天在臉書發文，歡迎蒲韻珼（Marie-AgnèsPoussier-Winsback）一行人。他轉述蒲韻珼說法指出，訪團成員雖來自不同政黨、選區及委員會，但對台灣的友誼與支持是一致的，期待台法關係在深厚的文化交流基礎上，進一步拓展經貿合作。

林佳龍表示，文化與科技是最能拉近台法距離、深化雙邊關係的兩大領域。台灣在巴黎奧運期間透過文化奧運展演，成功向法國及世界展現多元文化魅力。雙邊也共同期待即將遷入新址的法國文化協會，能成為促進雙邊文化交流的新據點。

在科技方面，林佳龍說明，台灣擁有台積電、鴻海、宏碁等世界級企業，法國則具備深厚的科技與工業實力，期待雙方在既有合作基礎上，進一步拓展能源、航太、衛星通訊及海底電纜等領域合作，並鼓勵雙方企業相互投資。

林佳龍表示，法國是重要的朋友，更需要用心經營，相信持續以真誠與信任相待，跨越萬里的台法友誼必將更深厚。