台北市文化局長蔡詩萍在臉書發文指出，故宮想在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備，已被文化局同仁say no，引發網友留言熱議。經濟部能源署19日晚間回應，公有屋頂盤點不等於強迫設置，但只要工法得當，古蹟場域亦可與綠能共存，例如艋舺龍山寺的行政大樓外牆、西門紅樓「小八角樓」。

能源署發布新聞稿指稱，針對台北市文化局長蔡詩萍於臉書指稱故宮將於正館園區設置太陽光電等情事，經濟部能源署澄清，經濟部從未強制要求故宮或任何單位建置太陽光電，僅發文向相關單位詢問調查，故宮亦已公開澄清從未向北市府提案。能源署強調，盤點不是強迫，調查不是提案，請勿扭曲公文、誤導社會。

能源署強調，公有屋頂盤點不等於強迫設置，且文化資產一律排除，例如台北市龍山寺及西門紅樓是以不破壞古蹟本體的工法，在行政大樓外牆及附屬空間設置太陽能，文資保存與綠能並非互斥。

能源署說，國定古蹟艋舺龍山寺於114年4月28日在行政大樓外牆設置可撓式太陽能板及儲能系統，台北市長蔣萬安親自出席見證。

能源署指出，故宮已公開澄清，正館為歷史建築、北院牌樓以北軸線兩側為文化景觀，涉及文資作為均須依法向台北市文化局申請，故宮從未提案於正館園區設置太陽能板，並指以AI圖像營造光電板設於故宮屋頂之假象，嚴重誤導視聽、傷害故宮形象。

能源署還原今年5月27日發文，請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因，「文化資產」、「建物老舊」、「整建計畫」、「安全疑慮」、「住商混合」、「合署辦公室」及「屋頂面積過小」等情形均一律排除，非屬文資的建物及停車場，則由各機關視結構安全、使用需求及景觀協調評估。