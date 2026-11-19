國民黨副主席蕭旭岑近日接待由捷克眾議院友台小組主席暨公民民主黨（ODS）黨團主席班達（Marek Benda）率領的跨黨派訪問團，捷克駐台代表雅庫利什（David Jarkulisch）亦陪同出席。雙方就能源安全、兩岸關係、台美關係及青年政策等議題交換意見。

班達指出，捷克重視核能發展，核能獲得相當程度的民意支持，並關切台灣在天然能源資源有限、高度依賴進口的情況下，如何確保長期穩定供電。

蕭旭岑指出，台灣石油、天然氣等能源高度依賴進口，民進黨政府過去十年推動非核家園政策，對能源供應與產業發展帶來重大挑戰。尤其台灣是全球半導體產業重鎮，包括台積電在內的高科技產業都需要大量且穩定的電力，能源政策直接關係台灣的經濟安全與產業競爭力。

隨著全球重視低碳轉型及半導體供應鏈安全，核能在許多歐洲國家的能源政策中扮演重要角色。國民黨主張重新檢討非核政策，正視核能在穩定供電及減碳方面的價值。針對11月28日核能公投，國民黨希望透過民主程序凝聚社會共識，促使政府重新檢討能源政策，確保台灣未來產業發展所需的電力。

在兩岸關係方面，蕭旭岑強調，國民黨始終以中華民國憲法為基礎，以台灣人民的安全與福祉為首要責任，主張以對話取代對抗，透過持續溝通降低衝突風險，維護台海和平穩定。

談及台美關係，蕭旭岑指出，美國長期以來在台灣經濟發展及國防安全上扮演重要角色，無論美國國內政治如何變化，維持穩固的台美關係始終符合台灣的根本利益。

雙方也就少子化、青年住房及青年政治參與交換意見。國民黨認為，除了家庭支持及相關社會政策，和平穩定的環境也是年輕世代安心規畫未來的重要條件，並將持續鼓勵青年與女性參與公共事務。蕭旭岑感謝捷克訪團來訪，期盼持續深化台捷友誼及各領域交流合作。