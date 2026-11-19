台北市文化局長蔡詩萍在臉書發布故宮詢問設置太陽光電設備訊息，故宮表達強烈不滿，並稱從未提出於正館園區設置太陽能板提案，並指不實訊息要求撤文並公開道歉。蔡詩萍今晚發文回應，「我想了想，道什麼歉呢？因為我說了實話嗎？」

蔡詩萍臉書發文指出，「是我同情了故宮的無可奈何？」還是戳破了中央能源政策的荒謬？故宮要求道歉的發文，其實有點故弄玄虛，說從未提出「正館園區」設置太陽能板的提案。這是故意欺負不了解故宮博物院文資身分與範圍的民眾和媒體。

蔡詩萍表示，所謂正館，就是故宮來文中的「歷史建築國立故宮博物院」，所謂園區就是文化景觀國立故宮博物院院區。來文劈頭便問，歷史建築、文化景觀內「建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性」。

他說，故宮怎能說「從未」提出要設置太陽能板呢？那個「從未」不就寫在公文上的日期「民國115年11月12日嗎？」

蔡詩萍表示，他在之前發文裡說了，這裡不妨再多說一遍，故宮裡人才濟濟，肯定知道文資身分的建築物，任何修改，修復，增建，必不得遮蔽文資建物，但為何還要發文來明知故問「在屋頂增設太陽能板可以嗎？」

蔡詩萍表示，答案應該只有一個，中央失衡失能的能源政策，迫使故宮的文資專業，不敢說實話，「只好拉我們文化局的意見當靠山」

「讓公文自己說話」蔡詩萍說，容他再說一次，基於文資專業與職責，台北市文化局給的答案始終一致，不可以在「故宮博物院正館」，以及「故宮博物院院區」內的建築物屋頂，增設任何遮蔽文資建物的太陽能板，夠清楚了吧，「這就是我們的立場，不會變的立場」。