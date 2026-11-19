台北市文化局長蔡詩萍爆料，文化局已向故宮博物院園區建築屋頂設置太陽光電設備一事說不，故宮隨即批評混淆視聽，要求撤文道歉。行政院前政務委員張景森今天指出，「可惜了」，感嘆蔡詩萍為配合政治攻防出賣專業判斷。

選舉倒數，藍營猛攻光電板議題，蔡詩萍在臉書以「文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象」為題發文，感謝文化局對故宮擬在園區建築物屋頂安裝太陽光電發電設備表達反對，並附上AI生成的故宮屋頂鋪設光電板示意圖，故宮批評相關說法與示意圖誤導視聽，要求撤文道歉。

張景森指出，蔡詩萍貼文稱「身為歷史建築、文化景觀的擁有者維護者，根本不該問這問題」，這句話背後透露出來的文化治理理念，比反對故宮設置太陽能板更值得討論。

張景森提到，最近的政治攻防中，國民黨似乎形成了一套固定的敘事，先把太陽光電塑造成威脅環境、文化與人民安全的惡魔，再由蔣萬安挺身而出，宣布自己英勇地阻止了一場災難。

張景森表示，他沒看到故宮實際提案，無法評斷設計究竟適不適當，但蔡不但沒有清楚說明否決理由，還利用AI模擬太陽能板密密麻麻「盤踞」故宮屋頂的圖片，彷彿即將遭到文化浩劫。「這算不算自己炮製罪狀？可以先創造一個惡霸，再由自己扮演挺身而出、保護故宮的英雄嗎？」

張景森說，太陽能板未必是惡棍，要看裝在哪裡、怎麼裝、裝多少，歷史建築與太陽光電並不是絕對不能共存，巴黎聖殿市場、豐特夫羅修道院、南錫博物館暨水族館都有整合太陽光電系統；如果按照蔡詩萍觀念，古蹟連改變的可能性都不該討論，今天羅浮宮不但沒有太陽能板，恐怕也不會有貝聿銘設計的玻璃金字塔。

張景森質疑，什麼叫做「根本不該問這問題」？蔡詩萍跟蔣萬安在這一點上倒是一模一樣。翡翠水庫能不能設光電板，是可以討論的問題，討論後可以「是YES」，也可以是「NO」，故宮能不能設光電板，也應該經過具體設計與專業審查來決定，怎麼會連問都不應該問？

張景森感嘆，如果文化局長只以成功擋下多少新設施為榮，那麼可能擋下了一個不適當的太陽能板，也可能同時擋下了下一個貝聿銘。他相信蔡不是不懂文化，也不是沒有美學素養。但這次為了配合政治攻防，卻把自己的專業判斷出賣了。