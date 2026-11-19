立法院長韓國瑜今天款宴法國國民議會副議長蒲韻珼訪團表示，感謝法國擔任今年七大工業國集團輪值主席期間，推動與會外長發表聯合聲明，強調維持台海和平與穩定的重要性，也期盼台法國會持續交流合作。

立法院發布新聞稿指出，韓國瑜今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委王世堅，以及民眾黨立委洪毓祥陪同下，款宴法國國民議會副議長蒲韻珼（Marie-Agnès Poussier-Winsback）率領的國民議會議員，以及法國電信監管機關代表。

韓國瑜致詞時表示，感謝法國擔任今年七大工業國集團（G7）輪值主席，近期推動與會各國外長共同發表的聯合聲明，強調維持台海和平與穩定的重要性，並支持台灣的國際參與。這是這屆立法院接待的第11個法國國會訪團，期望未來有更多法國朋友來台灣訪問交流。

蒲韻珼表示，此行團員多為首次訪台，深刻感受到台灣人民的熱情友善，也充分體驗台灣著名的美食文化。法國國會支持法國政府於G7峰會期間就台灣議題所表達的立場，盼此行能順利傳達對台灣的友誼。