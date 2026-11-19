行政院提出今年度追加預算案6075億元，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，藍白均提案刪除中油增資經費2338億元，國民黨團總召傅崐萁批評「趁著大選前打劫！」民眾黨團總召蔡其昌則呼籲藍白苦民所苦、降低民眾負擔，最後朝野協商無共識，送交院會處理。

行政院提出今年度總預算追加預算案6076億元，其中4200億元用於撥補中油、台電及增資中油案。立法院今天下午進行第二輪朝野協商，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團均提案刪除中油增資案2338億元，另外民眾黨團提案刪除撥補台電711億元。

傅崐萁表示，政院光增資、撥補台電中油就佔了4200億，但現在天然氣第三、第四接收站弊案連連，民進黨為何要廢核電至今講不清楚？國民黨團為了民生安定，補貼電價可以考慮，但到底要補多久才補得完？中油增資案應該編在年度預算，怎麼會編在追加預算？趁著大選前打劫嗎？

民眾黨立委洪毓祥則質疑，台電撥補711億元金額是怎麼算出來的？民眾黨一直跟台電索資都沒有資料，如果台電一直不給資料，立法院不知道如何審查？而且台電稱撥補案是計算到8月份，那9月到12月份會不會也要撥補？這樣無限撥補要補到什麼時候？

蔡其昌表示，面對國際油價電價上漲，朝野如果都支持要減低民眾負擔，那撥補台電是必然的，希望藍白苦民所苦。另外中油增資案涉及一家公司的營運，也是為了搭配政府政策，希望藍白支持。他還呼籲在野黨，有弊案就請檢調調查，不要在立法院影射。

經濟部次長賴建信表示，115年追加預算撥補台電與中油主要是今年發生中東戰爭，如果沒有中東戰爭的話，像台電去年就靠著努力盈餘750億元。台電截至10月底已經吸收了1200億元，預估年底會再增加吸收至1680億元，現在全世界各國如日本等都是用撥補方式因應，希望立法院可以支持追加預算案，以照顧民生、穩定物價。